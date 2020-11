So heißt Billie Eilish auf TikTok

Wie mit allen Social-Media-Kanälen verdienen einige Stars auch richtig viel mit TikTok und haben gleichzeitig mega Spaß dabei, Videos zu posten. Billie Eilish gehörte da bisher nicht dazu, zumindest hatte sie kein öffentliches Profil, dem all ihre Fans folgen konnten. Nun wurde denen aber der Account namens @coochiedestroyer5 auf der "For You"-Page angezeigt und sie staunten nicht schlecht, als sie zwei Videos von Billie Eilish selbst darauf fanden. Mittlerweile heißt der Account @billieeilish und ist mit einem blauen Haken verifiziert. Billie ist also wirklich auf TikTok!

Fans feiern Billie Eilish's TikTok-Videos

In den beiden bisher geposteten Videos nutzt Billie Eilish zum einen "Time Warp Scan"-Filter und verschiebt ihr Gesicht damit so krass, dass sie einen Lachflash bekommt. Zum anderen probiert sie einen Ukulele-Kopf in ihren Mund zu nehmen und schafft es sogar. Im Internet geht der TikTok-Account samt Videos viral und ihre Fans schreiben zum Beispiel: "Wollte mir keiner sagen, dass Billie Eilish einen TikTok-Account namens coochiedestroyer5 hat. Ich habe sie gerade so auf meiner For You Page fefunden" oder "Ehrlich gesagt, ist Billie Eilish auf TikTok genau das, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen". Dem Megastar folgen jetzt schon über 10 Millionen Menschen. Krass!

Hier kannst du noch für Billie Eilish bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020 abstimmen!

