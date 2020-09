Billie Eilish schweigt über ihr Liebesleben

Dass Billie Eilish ein riesen Fan-Girl von Justin Bieber ist und aufgrund ihrer Besessenheit sogar fast von ihren Eltern in Therapie geschickt wurde, ist kein Geheimnis. Und auch zu öffentlichen Liebeserklärungen an ihre Kolleginnen wie Britney Spears oder zuletzt Miley Cyrus lässt sich die Sängerin nur zu gerne hinreißen. Doch über ihr tatsächliches Liebesleben ist sonst wenig bekannt – aus gutem Grund, wie sie nun im Interview mit dem britischen Radiosender Capital FM erklärte. „Ich denke an all die Menschen, die ihre Beziehungen öffentlich gemacht und sich dann getrennt haben. Jeder hat diese ganze Meinung über deine Beziehung, von der er keine Ahnung hat. Das ist etwas, was ich auf keinen Fall möchte. Ich will das auf jeden Fall privat halten“, betonte sie.

Billie Eilish bereut ihre Offenheit

Sie habe in der Vergangenheit bereits Beziehungen gehabt und sie privat gehalten, so Billie. Nur ganz selten spricht die 18-Jährige überhaupt über ihr Dating-Life, dem britischen GQ-Magazin verriet sie aber vor Kurzem: „Ich habe zwar einige Ex-Freunde, aber keiner von ihnen konnte mir jemals das Gefühl geben, körperlich begehrenswert zu sein. Das ist wirklich eine große Sache für mich, dass ich dieses Gefühl noch nie hatte.“ Rückblickend hätte Billie das allerdings auch lieber für sich behalten. „Die winzige Menge, die ich der Welt gezeigt habe, bedauere ich“, offenbarte sie Capital FM. Ob sie Single ist oder nicht, werden wir in Zukunft also wohl nicht so schnell erfahren…

