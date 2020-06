Billie Eilish: Krasse Hate-Attacken!

Seit Beginn ihrer Musik-Karriere geht Billie Eilish ihren eigenen Weg. Sie singt über das, was sie möchte, führt Regie bei ihren Videos und kreiert auch ihren ganz eigenen Kleidungsstil. Denn nicht nur Billies Stimme hat einen krassen Wiedererkennungswert, sondern auch ihr extravaganter Style unterscheidet sie stark von anderen Künstlern. Bunt, kreativ, lässig und vor allem oversized. Das ist der Style der "Everything I Wanted"-Sängerin – doch für genau für diesen Style muss sie oft Kritik einstecken! In einem Statement erzählte Billie Eilish offen: „Ich werde dafür entweder extrem gehasstoder die Menschen lieben mich dafür. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Entweder man feiert jemanden, oder eben nicht.“ Für die Veganerin ist es sehr wichtig, sich immer wohl in ihrer Haut zu fühlen und selbst zu entscheiden, wann und ob sie sich sexy oder eher leger kleiden möchte. „Ich entscheide selbst wann und wie ich meinen Körper zeige!“, so die US-Musikerin.

Billie Eilish: Emotionales Geständnis über ihre Ex-Partner

Letztes Jahr hat Billie Eilish das erste Mal über ihr Liebesleben gesprochen. Und seitdem kamen ein paar wenige neue Details über ihre Ex-Lover dazu. So wie jetzt in einem aktuellen Interview mit dem britischen GQ-Magazin. „Ich habe zwar einige Ex-Freunde, aber keiner von ihnen konnte mir jemals das Gefühl geben, körperlich begehrenswert zu sein. Das ist wirklich eine große Sache für mich, dass ich dieses Gefühl noch nie hatte“, so Billie Eilish. Was für ein krasses Geständnis! Die "lovely"-Sängerin fügte hinzu: „Deswegen kleide ich mich auch so, wie ich mich kleide. Ich möchte nicht, dass andere über meinen Körper urteilen. Auch wenn die Menschen einen so oder so gerne verurteilen.“ Billie Eilish sagt auch, dass sie zwar gerne einen Freund hätte, aber sie sich keinen Druck machen möchte. Aktuell ist sie so zufrieden, wie es ist und alles andere wird sich ergeben. Das komplette Interview von Billie findest du hier. ⤵️

