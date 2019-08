Billie Eilish spricht zum ersten Mal über ihr Liebesleben 💘

Billie Eilish über ihr Liebesleben

Billie Eilish ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit. Erst kürzlich ist sie zur ersten Künstlerin geworden, die in den 2000-ern geboren ist, die mit ihrem Album auf Platz 1 gechartet ist. Aktuell tourt die Musikerin durch die Welt und spielt auf den verschiedensten Festivals. Da bleibt vermutlich wenig Zeit für privates. Einige Songs von Billie behandeln zwar das Thema Dating und Liebe, doch bisher hat die Sängerin in Interviews nie über ihr Liebesleben gesprochen. Fans fragen sich schon lange, ob Billie schon mal verliebt war. In einem Interview mit einem niederländischen Medium hat die "bad guy"-Sängerin jetzt darüber gesprochen: "Ich war schon verliebt, aber nicht jetzt in diesem Moment." Mehr Details wollte sie nicht preisgeben. Aber sie hat eine Sache gesagt, die wir total feiern: "Ich bin verliebt in die hier" und zeigt dabei auf sich selbst. Richtig so, Selbstliebe ist sooooo wichtig! Wer happy mit sich selbst ist, wird das Glück von ganz alleine anziehen. Mit 17 Jahren hat Billie noch mehr als genug Zeit, die Liebe zu erkunden.

Billie Eilish: So hat sich die Beziehung zu ihren Fans verändert

Die Fan-Community der "lovely"-Sängerin ist in den letzten Jahren rapide gewachsen. Manchmal kann das auch ganz schön beängstigend sein. Erst kürzlich gab es einen Einbrecher-Alarm bei Billie Eilish. Nicht alle Leute akzeptieren ihre Privatsphäre. Deshalb machte Billie Eilish letztens auch eine Ansage an Fans, die ihr an die Brüste grapschen – uncool! Durch solche Aktionen hat sich auch ihre Beziehung zu den Fans verändert. "Wenn ich früher Shows gemacht habe, bin ich immer von der Bühne gegangen, um alle zu treffen. Ich kann das heute nicht mehr machen, was normal ist. Es gibt so viele unglaubliche und wertvolle Fans, die nur das Beste für dich wollen, dich glücklich sehen wollen. Dann gibt es aber auch Menschen, die total crazy sind – nicht mal nur Fans – einfach Menschen, die da draußen sind, dich packen und anfassen wollen", erzählt sie weiter im Interview. Bei aller Liebe zu seinem Idol, sollte man niemals vergessen, dass auch Stars am Ende des Tages nur Menschen sind.

