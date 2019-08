Billie Eilish: Einbrecher-Alarm

Billie Eilish: Adresse veröffentlicht

Erst gestern berichteten wir darüber, dass Billie Eilish über ihre schlimme Krankheit gesprochen hat. Mittlerweile ist sie zwar super erfolgreich und wieder happy, aber jetzt kommt der nächste Schock für die "Bad Guy"-Sängerin: Sie muss Angst vor Einbrechern haben! In einem neuen Interview mit Rolling Stone berichtet sie, dass die Addresse des Hauses, in dem sie mit ihrer Familie wohnt, im Internet veröffentlicht wurde. Was Billie dann passierte, klingt ganz schön beunruhigend … "Drei Fans tauchten an einem einzigen Tag auf, mit dabei war ein gruseliger, älterer Typ, der extra von San Diego hergefahren ist!"

Billie Eilish hat mit Stalkern zu kämpfen

Billie Eilish fühlte sich nach der Aktion total beunruhigt. Schließlich mussten schon mehrere Stars vor Gericht, weil sie von einem Stalker belästigt wurden! Bei Taylor Swift ging die Belästigung sogar mal so weit, dass ein Stalker in ihrem Bett schlief! Der Mann, der als Fan vor Billie Eilishs Haus auftauchte, habe eine zweistündige Autofahrt von San Diego nach Los Angeles auf sich genommen, um die 17-jährige bei sich zu Hause aufzusuchen. Damit Billie kein Opfer von verrückten Stalkern wird, "schlief ein Bodyguard im Wohnzimmer", erklärt der "Bad Guy"-Star. Er hätte im Notfall einschreiten können. Obwohl letztendlich nichts Gravierendes passierte, hinterließ das Schock-Erlebnis Spuren bei Billie Eilish. "Es war sehr traumatisierend. Ich fühle mich seitdem nicht mehr komplett sicher in meinem Haus", verrät Billie Eilish. "Was echt scheiße ist. Ich liebe mein Haus!"

Gönn dir die neue BRAVO für mehr Star-News: