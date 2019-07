Billie Eilish: Ihr Bruder datet Doppelgängerin

Billie Eilish: Bruder datet YouTube-Star

Finneas O’Connell und Billie Eilish (17) sind nicht nur Geschwister, sondern beste Freunde! Der "Bad Guy"-Star ist vor allem auf der Bühne niemals alleine unterwegs, sondern nimmt ihren großen Bruder überall hin mit! Egal ob Konzerte in Neuseeland, Australien, Europa, den USA oder Kanada – Finneas, der selbst Singer-Songwriter ist, unterstützt sein Schwesterherz backstage und als DJ auf der Stage. Toll! Jetzt fiel seinen Fans ein verrücktes Detail auf: Seine Freundin, YouTube-Star Claudia Sulewski, sieht aus wie eine Doppelgängerin von Billie Eilish!

Claudia Sulewski: Billie Eilish Doppelgängerin

Claudia Sulewski ist Web-Star und hat auf ihrem YouTube-Kanal schon oft süße Couple-Videos mit Finneas hochgeladen. Krass: Sie sieht Billie Eilish wirklich zum Verwechseln ähnlich. LOL! Hier kannst du dich selbst von der Ähnlichkeit der beiden überzeugen:

Finneas: Song für Claudia

Übrigens hat Finneas seinen neuen Song "Angel" seinem Girfriend gewidmet! So verriet er nach der Veröffentlichung des Lieds: "Für Claudia, weil sie das Beste ist, was mir jemals passiert ist!" Oh mein Gott, so eine süße Liebeserklärung … Wir wünschen den beiden alles Gute und hoffen, dass sie noch lange verliebt bleiben!

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: