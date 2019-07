Shawn Mendes: Song mit Bruder von Billie EIlish?

Shawn Mendes: Fan von Billie Eilish!

Shawn Mendes ist einer der erfolgreichsten Pop-Musiker unserer Zeit. Erst kürzlich veröffentlichte er seinen Mega-Hit "Seniorita" zusammen mit Camila Cabello. Doch die süße "Havana"-Sängerin ist nicht die einzige Dame, mit der sich Shawn eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Sein größter Wunsch wäre es nämlich einen Song mit Billie Eilish zu veröffentlichen. In einem Q&A verriet der Sänger: "Ich liebe Billie EIlish. Wir sind jetzt seit kurzem befreundet und sie ist einfach unglaublich. Ich würde liebend gerne mal mit ihr Musik machen." Wow, ein Song mit den beiden wäre sicher ein absoluter Ohrwurm! Auch auf Twitter hat Shawn schon von dem jungen Talent geschwärmt: "@billieeilish ich finde, dass du super talentiert bist und jeder, der deine Musik noch nicht gehört hat, verpasst etwas im Leben." Ok, bei so einem Kompliment bekommt fast jeder weiche Knie – Billie scheinbar nicht. In einem Interview hat die Sängerin nämlich mal verraten, dass ihr Shawn Mendes zwar mal geschrieben, sie jedoch nie geantwortet habe. Shawn antwortete darauf nur mit "LOL, wow" – eine ziemlich witzige Reaktion. Er scheint es ihr also nicht übelzunehmen!

. @billieeilish i think you are just really crazy talented and everybody who hasn’t listened to your music is seriously missing out. — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 19. Juni 2018

Shawn Mendes: Song mit Billie Eilishs Bruder Finneas?

Doch das ganze Fandom geht in ein nächstes Level über. Auf Instagram hat Shawn Mendes, jetzt nämlich von Billie Eilishs Bruder Finneas geschwärmt! "Hey Finneas", schrieb Shawn in seiner Story, "Ich habe mich gerade total in deiner Musik verloren, sie hat mich umgehauen. Danke, dass du mich immer daran erinnerst, beim Songwriting ehrlich und offen zu sein. Du bist großartig Dude." Was für eine süße Bromance! Für alle, die es nicht wissen: Finneas ist der ältere Bruder von Billie EIlish. Mit ihm zusammen schreibt die Künstlerin schon seit Jahren all ihre Songs. Im Gegensatz zu Billie, hat Finneas auf diese Nachricht geantwortet und schrieb in seiner Story: "Shawn habe ich bisher erst einmal persönlich getroffen, aber er verkörpert so viele Dinge, die ein Künstler haben sollte. Er ist ein unglaublicher Sänger und Songwriter, arbeitet unermüdlich, liebt so viel verschiedene Musik, ist nett, eine sehr dankbare Person und gibt sehr viel Freundlichkeit und Support an alle Menschen in seinem Umfeld." Jetzt wünschen sich auf Twitter alle Fans einen gemeinsamen Song der beiden. Und wenn man sich diese Verbindung so anschaut, scheint das auch gar nicht so unwahrscheinlich zu sein. Wer weiß, vielleicht schreiben die beiden ja ihren nächsten Mega-Hit zusammen!

Finneas posted these amazing words about Shawn on his Instagram as a reply to what he posted ❤️ pic.twitter.com/rLsw4aGkqm — Shawn Mendes Updates (@ShawnM_Updates) 27. Juni 2019

