Shawn Mendes & Camila Cabello: Heißer Teaser zu neuem Song!

Shawn Mendes & Camila Cabello: Ihr neuer Song kommt!

Ihr wollt wissen, wie man in nur 30 Sekunden die Internetwelt auf den Kopf stellen kann? Dann nehmt euch ein Beispiel an Shawn Mendes und Camila Cabello, denn die Superstars haben mit ihrer Song-Ankündigung wirklich ALLE zum ausrasten gebracht! Lange wurde spekuliert, ob Shawn und Camila wieder an einem neuen Song arbeiten. Heimliche Treffen der beiden haben die Gerüchteküche ziemlich angeheizt. Und jetzt ist es offiziell, es wird einen neuen Song von Shawn Mendes und Camila Cabello geben! Zur Ankündigung haben beide Musiker einen ziemlich heißen Teaser zum Musikvideo gepostet, in dem die "Havana"-Sängerin als Kellnerin in einem Diner arbeitet und dort auf Shawn trifft, der seine Augen nicht von ihr lassen kann. Im Musikvideo können wir uns sicher auf ein paar ziemlich intensive Shamila (Shawn + Camila) Momente einstellen! Wann genau der Song erscheinen wird und wie er heißen wird, ist bisher noch nicht bekannt, da beide ihren Post ganz ohne Caption veröffentlicht haben. Auf Twitter hat Camila jedoch verraten, dass schon sehr bald neue Musik kommen wird. Es ist also wahrscheinlich, dass der Track schon diese Woche erscheint – wir sind gespannt …

dinner coming SOONER THAN YOU THINK GOODBYE https://t.co/hZRQ1a1KuA — camila (@Camila_Cabello) 17. Juni 2019

"I Know What You Did Last Summer": Erste Zusammenarbeit von Shawn & Camila

Fans haben wirklich EWIG auf eine weitere Zusammenarbeit von Shawn Mendes und Camila Cabello gewartet. Seit ihrem ersten gemeinsamen Song "I Know What You Did Last Summer" können Fans gar nicht genug von Shamila bekommen. Lange wurde auch vermutet, dass die beiden heimlich ineinander verliebt sind. Doch die beiden betonen immer wieder, dass sie nur gute Freunde sind. Sowohl Shawn, als auch Camila haben im Vorfeld verraten, dass es eine Fortsetzung zu "I Know What You Did Last Summer" geben wird. Viele Fans spekulieren deshalb, dass der Song ganz einfach "I Know What You Did Last Summer Part 2" heißen wird – wäre irgendwie süß! Wir können es kaum erwarten, bis der Track endlich veröffentlicht wird und das Rätselraten ein Ende hat.

•kinda like in The Fault in Our Stars when they said Okay? Okay. pic.twitter.com/MviP6Ozr23 — Shawn Mendes Updates (@ShawnMTrack) 18. Juni 2019

