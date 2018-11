Camila Cabello: Süßer Spitzname für Shawn Mendes

Die Freundschaft zwischen Camila Cabello und Shawn Mendes ist etwas ganz Besonderes! Die Sängerin hat sogar einen süßen Spitznamen für ihren BFF.

Shawn Mendes & Camila Cabello: Wunderbare Freundschaft

Camila Cabello und Shawn Mendes verbindet so einiges. Die beiden Musiker sind sowohl künstlerisch auf einer Wellenlänge als auch Privat. Sie haben eine wundervolle Freundschaft und treffen sich immer, wenn sie die Chance dazu haben. Jedoch haben die BFFs nie den Sprung in eine Romanze geschafft. Allerdings beginnen die Fans zu spekulieren, dass sich das Paar in LOVE befindet. Als sie an ihrem gemeinsamen Song "I Know What You Did Last Summer" gearbeitet haben, hingen Camila und Shawn Tag und Nacht miteinander rum. Auch so sehen sich die Künstler, so oft sie nur können.

Shawn Mendes & Camila Cabello: Kosenamen

Shawn Mendes ist derzeit auf dem Cover des "Rolling Stone" Magazines. In dem Interview sprach er über so einige Intime Dinge, die er mittlerweile wohl bereut, denn einige seiner Aussagen könnten falsch gedeutet werden. Shawn hat das Gefühl sich ständig für seine Sexualität rechtfertigen zu müssen. Ihm wird nachgesagt, dass er homosexuell sei. Mit so einer Last im Rücken müsse er sich immer wieder neue Beweisen und ständig mit Frauen gesichtet werden, um das Gerücht nach und nach verblassen zu lassen. Nun unterstützt ihn seine BFF Camila Cabello und bestärkt ihn in seinen Interview-Aussagen. Laut Camila habe er absolut nichts zu befürchten und er soll stolz über so eine coole Titelgeschichte sein. In einem Tweet schreibt Camila: "Auf dem Cover des Rolling Stones! Ich bin stolz auf dich shawnito!". Wow wie cute – Camila hat einen zuckersüßen Spitznamen für Shawn. Wir nennen ihn ab sofort auch nur noch shawnito!!!!!

