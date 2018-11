Shawn Mendes: Heißes Date mit Models

Shawn Mendes begeistert mit seiner Musik Millionen von Fans – darunter auch viele Girls. Jetzt hat er ein Date mit den heißesten Mädels der Welt!

Shawn Mendes: Er singt bei der Victoria's Secret Fashion Show

Bei der jährlichen Modenschau des US-amerikanischen Unterwäsche-Labels "Victoria's Secret" ist es Tradition, dass neben den gefragtesten Dessous-Models auch die derzeit beliebtesten Musiker auf der Bühne stehen. Jetzt wurde verkündet, wer dieses Jahr performen wird – Es sind Sängerin Rita Ora, das DJ-Duo The Chainsmokers, Sängerin Halsey, Pop-Star Bebe Rexha und Girl-Schwarm Shawn Mendes. Mega! Shawn tritt damit in die Fußstapfen von Justin Timberlake, Ed Sheeran, Justin Bieber und vielen weiteren Weltstars.

Was ist die Victoria's Secret Fashion Show?

Die "VSFS", wie Insider das Event gerne abkürzen, steht auf der "Goals"-Liste eines jeden Models ganz oben. Wer in Unterwäsche und den berühmten Engelsflügeln über den Laufsteg schreitet, hat es in der Kommerz-Model-Welt sozusagen geschafft. Die größte Ehre gebührt neben der Show-Eröffnung und des Closings dem Mädchen, das den heiß begehrten "Fantasy Bra" tragen darf – den was? Keine Sorge, wir haben da mal ganz genau nachgehakt: Der "Fantsay Bra", zu Deutsch "Fantasie-BH" ist ein juwelenbesetzter, BH, der Millionen von US-Dollar wert ist. Das Krasseste: Er glitzert mega doll! Aber was ist das Besondere an der "VSFS"? Im Grunde ist die Show reine Werbung für die Unterwäsche-Marke. In den 90ern hat alles angefangen – doch heute bedeutet das Event viel mehr als nur Reklame: Im US-amerikanischen Fernsehen ist die Modenschau ein ganz besonderes Highlight der Vorweihnachtszeit. Meistens findet es im berühmten Plaza Hotel in New York City statt, eine ganz besonders glamouröse Location. Es gab aber auch Jahre, in denen die "Engel", wie sich die Models nennen, die bei der "VSFS" laufen, in Miami, London oder sogar Paris über den Laufsteg geschritten sind.

Victoria's Secret Fashion Show: Diese Models sind 2018 dabei

Kendall Jenner, Gigi Hadid und Bella Hadid sind bereits fast schon alte Hasen – die It-Girls aus Los Angeles durften alle bereits mindestens zwei Mal in der Vergangenheit für das Label laufen. Zum ersten Mal dieses Jahr läuft Newcomer-Model Lorena Rae, die eigentlich aus der deutschen Kleinstadt Diepholz kommt. Mega! Außerdem mit dabei sind Adriana Lima (37), Behati Prinsloo (30), Candice Swanepoel (30), Elsa Hosk (29), Stella Maxwell (28) und Taylor Hill (22). Du willst das Spekatakel sehen? Im deutschen TV wird die Modenschau leider nicht übertragen, dafür im Internet. Wahrscheinlich wird die "VSFS 2018" am 8. November aufgezeichnet und am 2. Dezember im US-TV ausgestrahlt.

Das könnte dich auch interessieren: