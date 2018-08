Shawn Mendes bestätigt Beziehung!

Shawn Mendes ist immer sehr geheimnisvoll, wenn es um Beziehungen geht. Auf den MTV VMAs hat er sich jedoch ziemlich verplappert …

Shawn Mendes "Ich dachte jeder weiß es!"

Was wir besonders an Shawn lieben: Auch er verplappert sich manchmal und tritt in ein kleines Fettnäpfchen – so wie wir alle mal! Bei dem "In My Blood"-Sänger war es auf den MTV VMAs so weit. Dort hat er nämlich aus Versehen die Beziehung zwischen Hailee Steinfeld und Niall Horan bestätigt! In einem Interview wurde Shawn Mendes von einem amerikanischen Nachrichtenportal gefragt, was er eigentlich von den beiden halte, seine Antwort: "Ich dachte, das wüsste bereits jeder! Aber anscheinend ist es nur für mich normal, weil ich mit beiden befreundet bin", verrät er lächelnd. Uuuuuuups, fail! Hailee Steinfeld und Niall Horan haben sich viel Mühe gegeben ihre Beziehung geheim zu halten, doch jetzt ist es scheinbar raus. Hoffentlich sind die beiden nicht sauer auf ihn, denn er schwärmte auch davon, wie gut er mit den beiden Sängern befreundet ist: "Niall und Hailee sind zwei absolute Lieblingsmenschen von mir. Niall ist einer meiner besten Freunde und ich war einer der ersten, der mit Hailee zusammengearbeitet hat, als sie mit der Musik angefangen hat." Für seine Freunde hat Shawn wirklich immer ein paar nette Worte auf Lager.

Ein Beitrag geteilt von Niall Horan (@niallhoran) am Dez 31, 2017 um 10:36 PST

Shawn Mendes würde einen Fan daten!

In seiner Instagram-Story hat Shawn Mendes erst gestern von der norwegischen Sängerin Sigrid geschwärmt. Was dahinter steckt, weiß bisher jedoch keiner … Generell hält sich der Mädchenschwarm ziemlich zurück, wenn es um das Thema Beziehungen geht. Aber er hat auf den VMAs auch eine Kleinigkeit verraten, die sicher JEDEN aus der #MendesArmy glücklich macht – alle bitte kurz hinsetzen und tief durchatmen – er hätte nichts dagegen einen Fan zu daten! "Natürlich würde ich einen Fan daten", erzählte er der UK Sunday Times, "Warum solltest du jemanden der dich bewundert nicht daten? Ist es nicht das, was Paare immer sagen? Sie ist mein größter Fan." OMG! Bei jedem normalen Date ist man nervös, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Date mit Shawn Mendes – da ist Panik doch vorprogrammiert! Doch auch das scheint für den "In My Blood"-Sänger kein Problem zu sein: "Dieses Starstruck Gefühl hält nur ein paar Stunden an. Danach realisieren sie, dass ich nur ein ganz normaler Typ bin." Ähm, alles klar Shawn, darf ich dann dein Mädchen von Nebenan sein?

