Shawn Mendes: Verliebt in dieses Girl?

Superstar Shawn Mendes scheint ein ganz besonderes Girl ziemlich cool zu finden. Ist der Sänger etwa verliebt?

Shawn Mendes feiert Sigrid

Der 20-Jährige Sänger hat gestern eine Insta-Story gepostet und verrät dort, dass er eine bestimmte Sängerin total cool findet. Dabei handelt es sich um die Norwegerin Sigrid Solbakk Raabe, die sich als Künstlerin einfach nur Sigrid nennt. In seinem Boomerang reißt Shawn seine Augen auf und macht dicke Backen, dazu schreibt er „Hey. @thisissigrid is amazing.“ (dt.: „Hey. Sigrid ist erstaunlich.“). Ob das eine versteckte Message sein soll? Ist der 20-Jährige etwa in die Sängerin verliebt? Naja, ob Shawn wirklich in die 21-Jährige selbst verliebt ist, ist unklar, aber auf ihre hammer Musik steht er auf jeden Fall!

Wer ist Sigrid?

Die Norwegerin ist nämlich eine mega Sängerin! Bekannt wurde sie 2017 durch ihren Hit „Don´t Kill my Vibe“ und auch die Single „Strangers“ war ziemlich erfolgreich. Bereits 2016, also mit gerade mal 19 Jahren, wurde Sigrid von dem Erfolgs-Label „Island Records“ unter Vertrag genommen, welches in der Vergangenheit bereits Superstars wie Justin Bieber, Nick Jonas oder auch Shawn Mendes signte! Was für ein mega Karrieresprung! In den letzten zwei Jahren folgten für die 21-Jährige haufenweise Auszeichnungen und Preise, unter anderem als „Beste Newcomerin“, von der berühmten britischen Zeitung „Guardian“, wurde sie sogar als die neue Lorde bezeichnet! Der Radio-Sender „BBC Radio 1“ wählte „Don´t Kill my Vibe“ nach dem Release zum „Hottest Record in the World“. Anfang dieses Jahres veröffentlichte Sigrid jetzt bereits ihre dritte EP mit dem Namen „Raw“, mit der sie von BBC als „Sound of 2018“ angekündigt wurde.

Berühmte Unterstützung

Bei so einer langen Liste von Erfolgen, war es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein berühmter Musiker auf Sigrid aufmerksam wird! Shawns Unterstützung scheint die 21-Jährige jedenfalls schon mal zu haben und auch Andere werden seinem Beispiel bestimmt bald folgen! Klar ist, dass sich die Sängerin mit Sicherheit mega über das Shoutout des 20-jährigen Mega-Stars gefreut hat …

