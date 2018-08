Niall Horan & Hailee Steinfeld: öffentlicher Liebesbeweis

Darauf haben Fans gewartet: Endlich stehen Niall Horan und Hailee Steinfeld öffentlich zu ihrer Liebe!

Niall & Hailee in love

Diese süße Love-Story begann im November 2017! Damals gratulierte Niall Hailee nämlich zum Geburtstag mit einem cuten Insta-Pic der beiden und schrieb dazu: „Alles Gute zum Geburtstag an die liebste Person auf dem Planeten und einen meiner besten Freunde @haileesteinfeld. Hab keine Ahnung was zur Hölle auf diesem Foto vor sich geht. Ich liebe dich“ OMG. Wenn das nicht schon der süßeste Liebes-Beweis war! Fans rasteten nach diesem Post jedenfalls total aus und sind sich seitdem sicher: Niall und Hailee sind ein Paar! Die beiden Turteltauben hielten sich was ihre Beziehung angeht aber bisher eher bedeckt. Erst im Februar sah man die beiden wieder zusammen auf einem „Backstreet Boys“-Konzert, wo sie, wie man in einem Fan-Video sieht, mächtig Spaß zusammen hatten! Im März kochten die Gerüchte dann erneut hoch, als die 21-Jährige auf einem Insta-Bild Nialls Tour-Shirt trägt! Im April ging es dann richtig los: Angebliche Knutsch-Videos, Händchen halten und gemeinsame Ausflüge, seitdem ist klar, diese beiden müssen zusammen sein!

Niall und Hailee: Heiße Küsse!

Obwohl sich die beiden immer noch nicht geäußert haben, ist es jetzt offiziell: Hailee und Niall sind zusammen! Oder jedenfalls haben die Turteltauben was am Laufen. Paparazzi sichteten das Traumpaar jetzt nämlich im Parkhaus eines Kaufhauses beim knutschen! Der 1D-Sänger und die Schauspielerin halten sich im Arm und sehen suuuper-süß aus. Dabei sind die beiden auch noch im Partner-Look! Beide tragen ein weißes Shirt, eine blaue Hose und weiße Sneaker – mega cool! Die cuten Fotos der beiden lassen Fan-Herzen jetzt wieder höherschlagen und dürften wohl auch die letzten Zweifler davon überzeugen, dass Niall und Hailee zusammengehören. Wir freuen uns jedenfalls total für die beiden und hoffen, dass diese Beziehung hält! Und wer weiß, so wie es diesen Sommer bei den Stars abgeht, folgt ja demnächst vielleicht noch eine Blitz-Verlobung. Nein nein, kleiner Scherz …

