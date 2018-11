Shawn Mendes postet Knutsch-Foto!

Shawn Mendes hat ein zuckersüßes Bild auf seinem Instagram-Profil gepostet! Spoiler-Alert: Es wird geknutscht… ;)

Shawn Mendes: Knutsch-Post zum Jahrestag

Sänger Shawn Mendes (20) ist selbst momentan scheinbar nicht verliebt oder in einer Beziehung – aber das hindert ihn nicht daran, sich für glücklich verliebte Paare zu freuen! Zum Beispiel seine Eltern. Am 31.10., also an Halloween, ist nämlich der Jahrestag der beiden. Wie cute! Um den mit ihnen zu feiern, postete Shawn zu Ehren seiner Eltern ein super süßes Kuss-Foto der beiden in seinem Instagram-Feed. Dazu schreibt er: "If my parents weren’t already cool enough they also celebrate their anniversary on Halloween. I adore u both and would lose my mind without you. Love u guys, Happy Anniversary u old people!!!!!" – übersetzt heißt das: "Als ob meine Eltern nicht schon cool genug wären, feiern sie ihren Jahrestag auch noch ausgerechnet an Halloween. Ich vergöttere euch beide und würde ohne euch verrückt werden. Liebe euch, einen schönen Jahrestag wünsche ich euch alten Leuten!!!!!" – Haha! Über so süße und ehrliche Worte von ihrem Sohn haben sich Karen und Manuel Mendes, wie seine Eltern heißen, bestimmt riesig gefreut!

Hier siehst du das Foto, das Shawn Mendes am 31.10.2018 gepostet hat:

Shawn Mendes: Das sind seine Eltern

Shawn wurde am 8. August 1998 in der Hauptstadt "Toronto" der kanadischen Provinz "Ontario" geboren. Seine Eltern sind Karen und Manuel Mendes. Shawns Mutter arbeitet als Immobilienmaklerin und sein Vater ist ein Geschäftsmann, der sich um Maschinen und Zubehör für Bars und Restaurants kümmert. Manuel kommt eigentlich aus Portugal, aufgewachsen ist er an der Algarve, der südlichsten Region des europäischen Landes. Karen stammt aus England. Aufgewachsen ist Shawn mit beiden Eltern und seiner kleinen Schwester Aaliyah in Pickering, eine Stadt mitungefähr 88.000 Einwohnern.

Du willst mehr über Shawn Mendes erfahren und wissen, wie er aufgewachsen ist und seine Karriere begann? Dann check' doch mal unser Video aus :)

