Shawn Mendes: Verliebt in "Tote Mädchen lügen nicht"-Star

Shawn Mendes erinnert mit seinem neuen Musikvideo zu "Lost in Japan" an den Filmklassiker "Lost in Translation".

Shawn Mendes: Süßer Flirt mit "Tote Mädchen lügen nicht"-Star

Tokio ist ein so magischer und einzigartiger Ort, daher war es besonders passend, dass Shawn Mendes dort sein neues Musikvideo zu "Lost in Japan" drehte. Das Video ist eine Ode an den Filmklassiker "Lost in Translation". Die Szenen aus dem Musikvideo sind genial: Shawn Mendes blickt nachdenklich aus dem Fenster auf die hellen Lichter. Bevor er in seinem Hotelzimmer ankommt, findet er seine große Liebe in einem Fahrstuhl. Dieses geheimnisvolle Mädchen wird von keiner geringeren als "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Alisha Boe gespielt. Obwohl sie in dem überfüllten Aufzug mit anderen Japanern sind, haben sie nur Augen füreinander. Sie wirft ihm sehnsüchtige Blicke zu, während er mit einem großen Lächeln auf seinem Gesicht in ihre Richtung singt.

Shawn Mendes: Ode an "Lost In Translation"

Das Video wird dann zu einer Ode an den brillanten Film "Lost In Translation" mit Bill Murray und Scarlett Johansson als zwei Fremde, die eine tiefe Verbindung entwickeln, während sie im selben Hotel in Tokio wohnen. Shawn übernimmt Bills verwaschene Filmstar-Figur Bob Harris und macht sogar einen japanischen Whisky-Spot, während er einen Smoking trägt, genau wie Bills Charakterfilm. Dann lebt Alisha die Szene wieder auf, in der die einsame Braut Scarjo's Charlotte eine Party in pinker Bobper-Perücke und schwarzem T-Shirt mit Rundhalsausschnitt besucht und Karaoke für die Menge singt. Shawn trägt genau das gelbe T-Shirt mit schwarzen Armbändern, das Bills Charakter auf der Party im Film trug, wo er ikonisch eine Karaoke-Version von Elvis Costellos "Peace, Love and Understanding" vortrug. Shawn muss ein großer Fan des großartigen Films von Sofia Coppola sein, weil er und Alisha die Charaktere perfekt nachahmen.

Shawn Mendes: Weiterer Star-Gast

Der Remix kommt von Hitmaker Zedd der im Video als einer der Partygäste auftritt, Karaoke singt und mit Alisha tanzt. Schau dir das Video unten an und du wirst Lost in Translation noch einmal sehen wollen, nachdem du diesen Remix von "Lost in Japan" gesehen hast.

