Shawn Mendes: Polizei hält ihn im Hotel fest

Eigentlich wollte Shawn Mendes seinen Fans gestern eine Freude machen, die sich vor seinem Hotel in Ungarn versammelt hatten - und für ein paar Selfies zu ihnen nach unten kommen. Doch die Polizei durchkreuzte diesen süßen Plan des Sängers!

Shawn Mendes kündigt Fan-Treffen via Insta an

Weil Shawn Mendes‘ Fans den Sänger pushen wo es nur geht, wollte der 20-Jährige ihnen während eines Hotelaufenthalts in Budapest etwas zurückgeben. Shawn war gerade für einen Auftritt auf dem Sziget-Festival in der ungarischen Hauptstadt. Und worüber freuen sich echte Fans am allermeisten? Klar, wenn sie ihrem Idol ganz nah sein können! In einer Spontanaktion wollte Shawn deshalb zu den wartenden Leuten nach unten gehen, ein bisschen mit ihnen quatschen und ein paar Pics mit ihnen machen. Diese mega süße Idee kündigte Shawn Mendes in seiner Instagram-Story an. Doch aus seinem gut gemeinten Plan wurde nichts…

Shawn Mendes : „Es tut mir so leid!“

„Ich bin total überwältigt von eurer Unterstützung und davon, wie viele Leute da draußen auf mich warten“, sagte Shawn Mendes kurze Zeit später in seiner Insta-Story und wirkte dabei ein bisschen geknickt. „Leider wurde mir gesagt, dass ich nicht runterkommen und mit euch Fotos machen darf“, erklärte der „Nervous“-Sänger. „Es war echt dumm von mir, dass ich euch gesagt habe, ich könnte in ein paar Stunden zu euch kommen. Ich habe das gesagt, ohne nachzudenken. Die Polizei und die Securities machen sich große Sorgen, dass immer mehr Leute zum Hotel kommen, vor dem auch viel Verkehr ist. Sie wollen nicht, dass jemand verletzt wird!“

So enttäuscht manche Fans sicher über diese plötzliche Wendung gewesen sein mögen – Sicherheit geht nun mal vor. Das weiß auch Shawn Mendes. „Es tut mir so leid. Ich verspreche, dass ich nie mehr so ein Versprechen geben und es dann brechen werde“, entschuldigte sich der 20-Jährige via Insta-Story bei seinen Fans. Und wer könnte Shawn schon böse sein? Bestimmt niemand!

Checkt auch unbedingt die neue BRAVO für mehr Stories über eure Lieblings-Stars :)