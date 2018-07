Shawn Mendes: Süße Liebes-Botschaft

Der 19-jährige Sänger Shawn Mendes hat gestern zwei süße Liebes-Botschaften auf Twitter und Instagram gepostet und Fans rasten aus!

Shawn Mendes der Durchstarter!

Keine Frage: Shawn Mendes ist mit Abstand einer der erfolgreichsten Sänger unserer Generation! Der Kanadier wurde über Plattformen wie YouTube, Vine und Twitter bekannt, wo er Cover-Videos von sich postete. Allein auf Vine hatte er 3,8 Millionen Fans! Mit gerade einmal 15 Jahren landete er dann seinen ersten Plattenvertrag. Shawns erste Single „Life of the Party“ kam 2014 und stieg immerhin auf Platz 24 der amerikanischen Charts ein, damit war der Sänger der jüngste Interpret, der jemals so eine hohe Platzierung mit seiner Debütsingle erreichte! Im März 2015 folgte eine Tour durch Nordamerika und Europa, danach ging der 19-Jährige mit Mega-Star Taylor Swift auf Tour und 2017 ein weiteres Mal alleine auf seine „Illuminate World Tour“. Was folgte waren Auszeichnungen und ein Hit nach dem anderen!

Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am Mär 26, 2017 um 4:33 PDT

Shawn Mendes: Liebes-Botschaft an seine Fans

Shawn Mendes ist inzwischen ein absoluter Star, doch er vergisst nie, wem er seinen Mega-Erfolg verdankt: Seinen Fans! Die stehen nämlich immer hinter dem Sänger und unterstützen ihm bei allem, was er tut. Deshalb wollte sich der Sänger jetzt mal wieder bei ihnen bedanken und tat dies mit einer süßen Liebes-Botschaft, die er auf Twitter und in seine Insta-Story postete. Das cute Video des 19-Jährigen hat in zehn Stunden 138.000 Likes bekommen und wurde 34.000 Mal retweetet. Die kurze Botschaft ist aber auch süüüß! Shawn guckt mit verwuschelten Haaren und verschmitztem Lächeln in die Kamera und sagt: „I love you guys.“ (dt.: „Ich liebe euch Leute.“) Kein Wunder, dass Fans in den Kommentaren ausrasten und Alles mit Herzen und süßen Antworten zuspamen. Stolze 13.000 Antworten bekam der Sänger bereits! Bei so einem niedlichen Video ist das aber auch kein Wunder …

Hol die unbedingt die neue BRAVO! Seit gestern am Kiosk.