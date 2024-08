Tour-Highlights 2025: Diese Mega-Stars kommen nach Deutschland!

KAMRAD startete 2022 mit seinem Song "I Believe" so richtig durch – mittlerweile wurde der Hit allein auf Spotify über 100 Millionen Mal gestreamt. Vor allem bei den Radiostationen kommt seine Musik super an – und so folgte nach "I Believe" mit "Feel Alive" und "I Hope You End Up Alone (With Me)" zwei weitere Songs, die es in die Airplay Top3 schafften und auch international ziemlich erfolgreich waren. Hits kann KAMRAD also auf jeden Fall! Im Herbst 2024 ist er als Coach bei "The Voice of Germany" zu sehen. Zuvor veröffentlichte KAMRAD vor kurzem (16.08.2024) noch seinen neuen Song "Friends" – der auch gleichzeitig der Titelgeber seiner kommenden Tour ist! Denn Anfang 2025 ist KAMRAD auf große "Friends"-Tour, die ihn in einige europäische Länder bringt. Natürlich dürfen da einige Konzerte in Deutschland nicht fehlen:

16. Januar in Köln

17. Januar in Stuttgart

18. Januar in Frankfurt

22. Januar in Dortmund

23. Januar in Osnabrück

24. Januar in Leipzig

25. Januar in München

30. Januar in Hannover

31. Januar in Hamburg

06. Februar in Erlangen

07. Februar in Dresden

08. Februar in Berlin