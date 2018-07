Aufgrund eines Einbruchs in der Villa der Kaulitz-Zwillinge und Stalking-Attacken von fanatischen Fans ziehen sich die Brüder 2010 aus der Öffentlichkeit zurück und tauchen in Los Angeles unter. Wenigstens haben sie die Auszeit auch in musikalischer Hinsicht genutzt, denn am 3. Oktober 2014 erscheint ihr viertes Album mit dem Namen „Kings of Suburbia“.

Biografie Tokio Hotel

Schon seit ihrer Kindheit machen die eineiigen Zwillinge Bill und Tom Kaulitz zusammen Musik, wobei sie durch ihren Stiefvater unterstützt werden. Die beiden haben kleinere Auftritte im Raum Magdeburg unter ihrem Duettnamen „Black Questionmark“. Bei einem dieser Auftritte lernen sie 2001 Georg Listing und Gustav Schäfer kennen. Zu viert gründen sie eine neue Band mit dem Namen „Devilish“, der sich einer Zeitungskritik über Toms „teuflischen Gitarrensound“ verdankt.

Ein Jahr später nimmt Bill Kaulitz beim „Kinder-Star-Search“ teil. 2003 wird die Band von Musikproduzent Peter Hoffmann entdeckt und von „Sony BMG Music Entertainment“ unter Vertrag genommen. Für ihre erste Platte bekommen die Bandmitglieder extra Instrumental- und Gesangsunterricht. Aber noch bevor das Album veröffentlicht werden kann, kündigt Sony den Vertrag. Zum Glück bedeutet dieser Rückschlag aber nicht das Aus für die Band; denn 2005 werden die Jungs von der „Universal Music Group“ unter Vertrag genommen und benennen sich in Tokio Hotel um.