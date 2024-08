"Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2: Weitere private Einblicke in das Leben von Bill und Tom

In der ersten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" konnten Fans Bill und Tom einige private Einblicke in das Leben der Zwillinge bekommen. Vieles spielte sich im Haus von Bill in den Hollywood Hills ab, in welchem sie auch ihr Studio haben, in dem sie nicht nur neue Musik, sondern auch ihren Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" aufnehmen. Auch auf einige Feiern, Abende und Ausflüge mit ihren Freund*innen und einen gemeinsamen Roadtrip der Brüder konnten die Zuschauer*innen die Kaulitz-Zwillinge begleiten.

Doch Tom und Bill sind viel unterwegs und so konnten Fans sie auch zu Events wie dem Oktoberfest, einem Bundesligaspiel des FC Bayern, Heidi Klums (jetzt Kaulitz) Halloweenparty und ihrem "Kaulitz Hills"-Galaabend in der Elbphilharmonie in Hamburg, um Spenden für die Tierschutzorganisation IFAW zu sammeln, begleiten.

Ein Thema, das von den Zuschauer*innen und den Medien besonders viel Aufmerksamkeit erhielt: Bill und Mark Eggers. Was in den Medien durch Paparazzi-Fotos der beiden durch die Decke ging, wird in der Serie etwas genauer aufgedröselt und aus Bills Perspektive gezeigt: Der gemeinsame Abend auf dem Oktoberfest, Heidis Halloween-Party, Bills Herzluftballon-Überraschung zu Marks Geburtstag. Doch in einer späteren Folge dann der Rückschlag: Marc wollte Weihnachten nicht gemeinsam mit dem Tokio Hotel-Sänger verbringen. "Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich", so Bill. Mittlerweile (Stand: 07.08.2024) sollen die beiden keinen Kontakt mehr haben.