Im August 2005 veröffentlichten sie ihre Single "Durch den Monsun" und von da an gab es kein Halten mehr. Der riesige Erfolg der Band war in den nächsten Jahren für alle vier Bandmitglieder kaum zu fassen. Drei Alben, eine große Europa-Tour und nicht nur nationaler, sondern auch internationaler Erfolg... In den letzen Jahren verschwanden sie aus der Öffentlichkeit. In der zehnten Staffel von DSDS kamen die Kaulitz-Brüder als Juroren zurück aus der Versenkung.

Biografie Bill Kaulitz

Bill Kaulitz, geboren am 1. September 1989, wuchs gemeinsam mit seinem eineiigen Zwillingsbruder Tom in Leipzig auf. Als 2005 mit Tokio Hotel der große Durchbruch kam, brach Bill 2006 die Schule ab. Seinen Realschulabschluss holte er per Fernkurs nach. Für seine "vorbildliche schulische Leistung" wurde er im April 2009 mit dem Jugendpreis Fernlernen ausgezeichnet. Seit November 2008 steht eine Wachsfigur des Sängers bei Madame Tussauds in Berlin. Mit seinen damals 19 Jahren war er der jüngste Künstler, dem diese Ehre jemals zuteil wurde.