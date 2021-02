Darum zeigen sich Stars nackt

Ja, auch Stars sind unter ihren Klamotten nackt – und das zeigen einige von ihnen besonders gerne. Mittlerweile findet man auf Instagram viele Nackbilder von Stars wie Heidi Klum, Katja Krasavice, Lili Reinhart, Kylie Jenner, Lizzo und Co. Warum? Weil es einfach schön ist! Wir finden es ziemlich cool, dass sich so viele Stars nackt zeigen und damit beweisen, dass es keine Schande ist, den eigenen Körper zu feiern. Denn nur darum geht es: Sich selbst zu lieben den eigenen Körper zu akzeptieren. Viele Promis haben außerdem keine Lust darauf, dass ihre Körper sexualisiert werden und versuchen durch freizügige Bilder auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Für einige ist es eine Art Kunst, wie Noah Beck. Der TikTok-Star war nach einem heißen Shooting ziemlich sauer, dass Instagram seine Nacktbilder gelöscht hat. Wieder andere lieben es einfach, sich freizügig zu kleiden. Egal, welche Beweggründe unsere Promis haben, sich nackt zu zeigen: Das Wichtigste ist dabei, dass sie es selbst in der Hand haben. Wir feiern jedes heiße Nacktbild auf Instagram, weil es immer cool ist, so viel Selbstbewusstsein zu sehen.

Nacktbilder von Stars auf Instagram & Co.

Nur weil sich Stars nackt zeigen, heißt das übrigens nicht, dass du das auch musst. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und vor allem über 18 Jahre alt sein. Denn ein Nacktbild ist und bleibt ein krass privater Einblick. Es gibt auch viele Promis, die einen anderen Weg wählen, um gegen Sexualisierung anzukommen, wie Billie Eilisch, die am liebsten Baggy-Klamotten trägt. Für sie ist Bodyshaming der Beweis dafür, dass das Internet Frauen hasst. Egal welchen Weg man wählt – ob angezogen oder nackt – jeder sollte selbst entscheiden, wie er*sie sich zeigen möchte. Es gibt da kein richtig oder falsch, nur das eigene Wohlbefinden.

