Justin Bieber ist einer der erfolgreichsten Popsänger weltweit. Der Sänger & Songwriter ist über YouTube bekannt geworden und bringt Millionen Mädchen zum Schwärmen.

Name: Justin Bieber

Bürgerlicher Name: Jeremy Drew Bieber

Geboren: 1. März 1994, um 12.56 in Stratford, Kanada

Sternzeichen: Fische

Haarfarbe: Blond (Naturhaarfarbe)

Augenfarbe: braun

Geschwister: Bruder Jackson und Schwester Jazmine

Lieblingszahl: 6

Justin Bieber und Selena Gomez führten seit 2012 eine On-Off-Beziehung. Die Fans liebten das Paar und gaben den beiden den Spitznamen #Jelena.

Doch seit 2014/2015 ist es endgültig vorbei. Danach turtelte Justin Bieber mit vielen anderen Promi-Girls wie: Kourtney Kardashian,Hailey Baldwin oder Sofia Richie.

Mit zwölf Jahren machte Justin Bieber bei einem Gesangswettbewerb mit und wurde Zweiter. Seitdem postete seine Mutter Pattie fleißig Videos von den Auftritten ihres Sohnes auf YouTube. Der schnuckelige Sänger gewann schnell eine riesige Fanbase. Auch der berühmte Talent-Scout Scooter Braun wurde so auf ihn aufmerksam.

Er arrangierte sofort ein Vorsingen bei R'n'B-Star Usher. Der war so begeistert von Justin Bieber, dass er gleich einen Plattenvertrag mit ihm unterschrieb. Mit seiner Debüt-Single "One Time" eroberte der kleine Justin schnell alle Mädchenherzen und landete einen Super-Hit. Er bekam dafür Platin in den USA und in Kanada. Auch JBiebs erstes Album "My World", auf das zwei weitere Platten folgten, war ein voller Erfolg. Der süße Sänger arbeitete schon mit Stars wie Chris Brown, Ludacris und Ne-Yo zusammen und durfte außerdem vor dem US-Präsidenten Barack Obama singen. Und sein Talent zahlt sich aus: 2011 war Justin Bieber die meistgesuchte Person bei Google.

Biografie von Justin Bieber

Am 1. März 1994 wurde Justin Bieber im kanadischen London geboren. Seine Mutter Pattie war damals 18 Jahre alt und zog ihren Sohn alleine auf. Aufgewachsen ist Justin in Stratford, der Heimatstadt seiner Mum. Den lustigen Nachnamen hat der schnuckelige Sänger von seinem Großvater. Wer hätte es gedacht: Sein Opa war nämlich Deutscher. Auf den Geschmack, Musik zu machen kam Justin Bieber bereits als Kind. Da seine Familie sich aber keinen professionellen Unterricht leisten konnte, brachte Justin sich einfach alles selbst bei. Im zarten Alter von 5 Jahren lernte er unter anderem das Gitarre- und Schlagzeugspielen. Musikalisch inspiriert wurde der Sänger von Weltstar Michael Jackson und der R'n'B-Boyband Boyz II Men. Seit 2010 ist Justin mit diversen Unterbrechungen in festen Händen: Der Sänger führt eine On-Off-Dauerbeziehung mit Sängerin Selena Gomez.

mehr Infos über Justin Bieber