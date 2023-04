Hailey Bieber: "Es geht mir schlecht!"

Obwohl beide Frauen immer behauptet haben, keinen Beef zu haben, sehen Fans gegenteilige Anzeichen.

Zuletzt eskalierte die Situation beim sogenannten „Eyebrow“ Gate Skandal. (Eine nicht ganz ernst gemeinte Erklärung findest du hier).

Kurz zusammen gefasst: Fans waren überzeugt, dass sich Hailey und Freundin Kylie Jenner über Selena Gomez lustig machen würden, weil sich diese ihre Augenbrauen zu kräftig mit Gel eingepinselt hatte.

Außerdem tauchte auf TikTok ein Video auf, das Hailey in einer TV-Show (von vor einigen Jahren) zeigte, in der sie eine Kotz-Geste machte, als der Name "Taylor Swift" fiel. Und Tay ist bekanntlich eine der allerbesten Freundinnen von Selena.

Selena höchstpersönlich kommentierte das virale Video mit:

„Sorry, aber meine beste Freundin ist und wird immer eine der erfolgreichsten im Game sein!“