Hailey Bieber: Angst vor Kindern mit Justin Bieber

Hailey Bieber will wie Justin auch, Kinder. Doch da gibt es ein Problem: "Ich weine die ganze Zeit wegen diesem Thema. Ich möchte gerne Kinder haben, aber ich habe Angst. Es reicht schon, dass die Leute Dinge über meinen Mann oder meine Freund*innen sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Leuten konfrontiert werde, die Dinge über ein Kind sagen." Anfang des Jahres sahen sich Hailey und Kylie Jenner mitten in einer Hate-Welle, weil die Leute dachten, sie würden sich über Selena Gomez lustig machen. Es artete sogar so aus, dass Selena ihre Fans bitten musste, Hailey keine Morddrohungen zu schicken. Über den Online-Hate sagt sie: "Wenn du dich von solchen Dingen zum Schweigen bringen lässt, erlaubst du den Leuten zu diktieren, wie du dein Leben lebst. Manchmal möchte ich mich einfach nur einrollen und ein Einsiedler sein, so nach dem Motto: 'Wenn die Leute so denken, sollte ich vielleicht einfach zu Hause bleiben'. Aber so ein Mensch bin ich wirklich nicht." Wie sie und Justin ihre Kinder unter dem Druck der Öffentlichkeit erziehen wollen? "Wir können nur unser Bestes geben, um sie zu erziehen. Solange sie sich geliebt und sicher fühlen."