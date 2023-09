Justin Bieber & Hailey: Jetzt redet er Klartext über Ehe 😲

Er schreibt:

„Das geht an meinen Schatz, meine Liebe. 5 Jahre. Du hast mein Herz erobert. Ich weiß aus tiefester Seele bis in die Knochen, dass diese Reise mit dir unsere kühnsten Erwartungen übertreffen wird. Also lass uns weiter träumen, Baby. Ein Hoch – auf immer! Ich liebe dich mit jeder Faser meines Körpers. Alles Liebe zum 5. Hochzeitstag!!!“

Wow… Dieses Statement macht wirklich sprachlos. Liebe in Worte zu fassen fällt wohl jedem Menschen schwer. Aber Justins Botschaft wird sogar sicher einige Hater zum Schweigen bringen.

Schön hierbei ist auch, dass das Posting nach nur 9 Stunden bereits fast vier Millionen Likes bekam.

Also: Neben Justin und Hailey scheinen zum Glück auch noch ganz viele andere Menschen und Fans an die Liebe der beiden zu glauben