Ariana Grande: Darum sieht sie so anders aus

Die Sängerin macht aber auch klar, dass sie Beauty-Behandlungen nicht verteufeln will.

„Ich supporte alles, was Menschen dazu bringt sich glücklich zu fühlen. Vielleicht fange ich mit Botox und Fillern auch wieder an. Who knows. Vielleicht lass ich mich in 10 Jahren liften. Aber darüber soll man auch ehrlich reden können…“

*Affiliate Link