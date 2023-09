MTV VMAs: Selena Gomez Grimasse erklärt – angewidert von diesem Kollegen

Es war das erste Mal seit 2015, dass Selena Gomez einer Einladung auf die MTV VMA im New Jersey Prudential Center folgte.

Die schöne Sängerin und Schauspielerin war an diesem Abend dreimal (Best Song, Best Collabroration, Best Afrobeats für „Calm Down“ mit Rema) für die begehrte Astronauten-Statue nominiert und sah in dem roten Kleid von Designer Oscar de la Renta atemberaubend aus.

Doch als der Name eines bestimmten Kollegen erwähnt wurde, entglitten ihr die Gesichtszüge…