Ashton Kutcher HEFTIGE Vorwürfe von Danny Masterson Opfer: der „2 ½ Men“ Star hat Mord verschwiegen!

Danny Masterson, bekannt als crazy Steven aus der Kult- und Hitserie "That 70s Show" / "Die wilden 70er" wurde wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt.

Dass ein Mensch, der so viele Leute zum Lachen brachte, privat ein Monster sein kann, erschreckt viele Fans.

Aber das sind „nur“ Fans. Wie Menschen privat ticken, können Fans nur in sehr seltenen Fällen wissen. Andere Menschen kennen Danny aber DEUTLICH besser. Sind sogar mit ihm befreundet. Jahrelang. So wie Superstar Ashton Kutcher ("Two and a half Men") und seine Frau Mila Kunis.

Die drei spielten von 1998 bis 2006 gemeinsam in „Die wilden 70er“. 2016 waren Kutcher und Masterson in der Netflix Produktion „The Ranch“ erneut gemeinsam zu sehen. Zwischenzeitlich waren die beiden Männer privat aber eng befreundet.

Masterson verlor seine "The Ranch" Rolle angesichts der Vergewaltigungs-Anschuldigungen.

Fragwürdig stößt einigen Fans aber Kutchers Aussage auf, der Masterson als Mensch, der anderen mit „Anstand, Respekt und Großzügigkeit“ begegnen würde, bezeichnet.

Kunis sagte über den Verurteilten, dass er ein „Vorbild und Freund“ sowie „wie ein Bruder“ sei.

Diese netten Aussagen über Masterson machte das Paar in Briefen an das Gericht, im Rahmen der Verhandlung gegen Masterson. Sie sollten die Unschuldsvermutung unterstützen.

Nun wurden eben diese Verteidigungs-Briefe der Öffentlichkeit zugespielt. Die Nähe und das Vertrauen, die Kutcher und Knuis gegenüber einem verurteilten Verbrecher darlegen, finden viele Menschen seeehr bedenklich...

Nach der Verurteilung von Masterson und der Veröffentlichung ihrer Briefe postete das Paar jetzt ein Video, in dem sie ihren Respekt gegenüber den Opfern unterstreichen: