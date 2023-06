"Die wilden 70er" Star Danny Masterson: Verurteilt wegen Vergewaltigung

Wer kennt ihn noch? In der Kult-Serie "That 70s Show" / "Die wilden 70er" spielte Danny Masterson den crazy Steven.

Er brachte an der Seite von Superstar Ashton Kutcher Millionen Menschen zum Lachen.

Doch nun ist klar: Privat war der Schauspieler ein Monster.

Am 31.5.2023 wurde der Star in zwei schweren Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Der Schauspieler wurde beschuldigt vor 20 Jahren in seiner Wohnung in Los Angeles Frauen unter Drogen gesetzt und sie vergewaltigt zu haben.

Masterson und die Frauen sollen Mitglieder in der höchst umstrittenen Scientology Kirche gewesen sein.

Masterson und Kutcher sind privat befreundet. Nach "Die wilden 70er" spielten die beiden zuletzt auch gemeinsam in der Netflix-Serie "The Ranch". Nachdem die Vorwürfe gegen Masterson laut wurden, wurde dieser sofort aus der Serie geschmissen.

Bisher äußerte sich Kutcher nur einmal, vor einigen Monaten im US-Magazin Esquire zum Fall Masterson: "Ich fühle mit allen, die verletzt wurden!". Damals hoffte Kutcher aber noch, dass die Vorwürfe nicht wahr seien. Die Jury hat das anders gesehen!

Das Urteil wurde noch nicht verlesen aber dem Ex-TV-Star drohen 30 Jahre Haft oder gar lebenslänglich.