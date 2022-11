Star Verbrecher: Mark Wahlberg – rassistische Angriffe & Körperverletzung

Aus der Serie: Diese Stars sind Verbrecher: schockierende Fälle!

Mörder, Vergewaltiger, Betrüger, brutale Angreifer: Diese WELTBEKANNTEN Stars sind echte Schwerverbrecher. Du kennst sie aus den Musik-Charts, deinen Lieblingsserien und Filmen – doch in Realität sind diese Stars Verbrecher!

Diese Storys zeigen: Man sollte sich nie von beliebten und lustigen Serien oder Filmen, sowie toller Musik blenden lassen. Nur weil Künstler ein Leben in Glamour führen, tolle Klamotten tragen oder unterhaltsame Projekte am Start haben, heißt das nicht automatisch, dass es sich auch um gute Menschen handelt.Also Achtung: Diese Fälle sind nicht leicht zu ertragen und können richtig schockieren!