Star Verbrecher: Justin Timberlake – Trunkenheit am Steuer

Gerötete Augen, herunter gezogene Mundwinkel – auf diesem Bild (r.) sieht Weltstar Justin Timberlake nicht glücklich aus. Und das hat seinen Grund: Das Bild ist ein Verbrecher-Foto. Entstanden ist dieses Porträt in den Morgenstunden des 18. Juni 2024 im Sag Harbor Police Department auf Long Island – der Landzunge, die an New York City grenzt.

Berichtet wird, dass Timberlake ein Stoppschild missachtet habe und anschließend von der Polizei in seinem Wagen aufgehalten wurde.

Timberlake soll sich einem Alkoholtest vor Ort verweigert haben. Die Beamten sollen festgestellt haben, dass der Sänger und Schauspieler nach Alkohol roch und seine Augen glasig und gerötet erschienen. Außerdem soll er eine undeutlich gesprochen und wackelig gelaufen sein.

Timberlake soll gestanden haben, dass er einen Martini zu sich genommen habe.

Der Star wurde festgenommen und einige Stunden später wieder entlassen.