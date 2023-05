Tom Holland: Neue Serie löste Nervenzusammenbruch aus!

Die neue Apple TV+-Serie "The Crowded Room" zeigt die Geschichte von Danny Sullivan, nach seiner Festnahme, wegen seiner Beteiligung an einer Schießerei. Die Serie basiert auf den wahren Verbrechen von Billy Milligan, bei dem eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert wurde.

In einem Interview mit Entertainment Weekly hat Tom Holland verraten, dass die Dreharbeiten bei ihm im Privatleben zu Schwierigkeiten geführt haben: "Ich sah mich selbst in [der Figur], aber in meinem Privatleben. Ich erinnere mich, dass ich zu Hause einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte und dachte: 'Ich werde mir den Kopf rasieren, weil ich diesen Charakter loswerden muss.' Natürlich waren wir mitten in den Dreharbeiten, also entschied ich mich, es nicht zu tun…. Es war anders als alles, was ich je zuvor erlebt habe." Denn die körperlichen Aspekte des Jobs sind ihm durch seine Rollen in Action-Filmen bereits sehr vertraut. "Der mentale Aspekt hat mich wirklich fertig gemacht, und es hat lange gedauert, bis ich mich davon erholt hatte und wieder in die Realität zurückfinden konnte."