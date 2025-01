Zendaya & Tom Holland: Alle Details zu ihrer Verlobung! 💍

Es ist eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht. 2016 lernen sich Tom Holland und Zendaya am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen. Er ist Peter Parker aka Spider-Man und sie MJ. Es dauerte nicht lange, bis sie nicht nur in den Filmen zusammenkamen, sondern auch im echten Leben. Die ersten Jahre betonten sie immer wieder, dass sie nur gute Freunde seien.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Tom Holland blamiert sich am "Spider-Man“-Set

Musik-Highlights 2025: Diese Stars veröffentlichen ein neues Album! 🎶

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Im Juli 2021 wurden von Paparazzi dann die ersten Bilder der beiden, wie sie sich in Toms Auto an einer roten Ampel küssten. Damit war klar: Die beiden sind offiziell ein Paar! In einem späteren Interview verriet er, dass er diesen privaten Moment mit Zendaya lieber privat gehalten hätte, aber so die ganze Welt davon erfahren hätte. Seitdem stehen sie aber öffentlich zueinander und sind womöglich das süßeste Paar Hollywoods. Jetzt wagen sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung…