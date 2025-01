Tom Holland kündigt Karriere-Aus an! 😱

Keine Filme oder Serien mehr mit Tom Holland mehr? Aktuell noch unvorstellbar, oder? Denn mit gerade mal 28 Jahren könnte das Multi-Talent uns noch viele Jahre in verschiedenen Projekten zu begeistern. Doch Tom könnte schon eher von der Bildfläche verschwinden, als uns lieb ist: "Wenn ich Kinder habe, werdet ihr mich nicht mehr in Filmen sehen. Golf spielen und Vater sein. Ich werde einfach von der Erdoberfläche verschwinden." Na dann hoffen wir doch, dass das noch ein paar Jahre dauert und wir Tom in noch vieeeeeeelen Film- und Serienprojekte sehen werden – und vielleicht ändert er seine Meinung auch nochmal. 🥰