"Gilmore Girls": Wer ist der Vater von Rorys Kind? 😱👀

Ihr Freund Paul, ihr One-Night-Stand mit einem Mann, der als ein Star Wars Wookie verkleidet war oder ihr On-/Off-Freund Logan? Wer ist der Vater von Rorys Kind? Valerie Campbell, die in "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" als Kostüm-Verantwortliche gearbeitet hat, weiß die Antwort! "In 'Winter' schläft sie mit Paul, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht hat sie es vergessen. Aber sie hat definitiv vergessen, mit diesem Typen Schluss zu machen. Aber… sie hat definitiv nicht mit ihm geschlafen", so Valerie. Paul ist also schon mal raus aus dem Rennen. Und was ist mit dem Wookie aus der "Frühling"-Folge? "Wenn es der Wookie gewesen wäre, würde es [in der Herbstfolge] auf jeden Fall zu sehen sein, und wir haben ihr nie einen Schwangerschaftsbauch verpasst. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ihr nie einen geben, wir wurden nie angewiesen ihr einen zu geben. Es ist definitiv nicht der Wookiee." Dann bleibt wohl nur noch Logan, oder? Valerie bestätigt: "Die einzige offensichtliche Wahl ist – ihr habt es erraten – Logan. Und Amy [Sherman-Palladino, die Serien-Schöpferin] selbst sagte, warum fragen die Leute überhaupt, wer der Vater ist? Weil es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, offensichtlich sein sollte." War es das wirklich? Hast du sofort vermutet, dass Logan Huntzberger der Vater von Rorys Kind ist?