Gossip Girl: Diese 5 Fakten werden dich überraschen!

Hier ein Fun Fact für Filmfans: Die englischen Episodentitel von Gossip Girl enthalten häufig coole Anspielungen auf berühmte Kinoklassiker! 🎞️ Zum Beispiel spielt "The Dark Night" (Staffel 2) auf The Dark Knight an, und "There Might Be Blood" (auch Staffel 2) auf There Will Be Blood. Im Deutschen gibt es zwar auch Folgennamen wie "Plötzlich Prinzessin" (Staffel 4) oder "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (Staffel 3) - aber die cleveren Wortspiele gehen in den deutschen Titeln verloren. Filmfans, das ist euer Grund für einen Rewatch im Original!