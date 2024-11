Timothée Chalamet: Er sollte für Hollywood zunehmen 😳

Doch Timothée hatte keinen Bock, sich für Hollywood verbiegen zu lassen! ✋✨ Stattdessen setzte er auf Filme, die ihm viel bedeuteten und sein Schauspiel-Talent zeigten: 'Call Me by Your Name', 'Lady Bird' und 'Beautiful Boy'. "Das waren Filme mit kleinerem Budget, aber sehr – ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll – sympathische Filme, in denen ich meinen Rhythmus, mein Selbstvertrauen und meinen Stil gefunden habe", erzählt Timothée.

Heute läuft’s für den Hollywood-Liebling richtig gut: Er ist als 'Dune'-Star und als 'Wonka' auf der großen Leinwand zu sehen und übernimmt in 'A Complete Unknown' die Rolle der Musiklegende Bob Dylan 🎸. Fun Fact: Timothée fühlt sich durch seine eigenen Anfänge besonders verbunden mit Dylan. "Ich habe einiges erlebt, das mich mit Bob Dylans Reise verbindet", schildert er. Dylan habe trotz Rückschlägen seinen Traum vom Leben als Rock'n'Roll-Star verfolgt – ähnlich wie Chalamet seinen Traum von der Schauspielerei. 💥

Also: Keine Muskeln, kein Problem! 💯 Timothée zeigt allen, dass man auch ohne das typische Hollywood-Bodybuilding zum Star werden kann – wenn man sich treu bleibt!