Shirin David lüftet Geheimnis: So wurde sie zur Multi-Millionärin! 😱

Wow, Shirin David ist wirklich unstoppable! Die ehemalige Youtuberin und DSDS-Jurorin ist offiziell ganz oben im Musikbusiness angekommen. Ihr Song "Bauch Beine Po" lief diesen Sommer rauf und runter, ganze 6 Wochen auf Platz 1 der Charts! Kein Wunder, dass sie jetzt sogar das Cover vom deutschen "Forbes"-Magazin ziert.

Und das Krasse: Shirin hat mit ihren 29 Jahren schon über 130 Millionen Euro umgesetzt! Aber haltet euch fest – das meiste davon kommt gar nicht von der Musik! 😧

Shirin packt im "Forbes"-Interview aus und verrät, wie sie so viel Kohle gemacht hat. Die Antwort ist: Mit ihrem Eistee "Dirtea"! Insgesamt hat sie unglaubliche 65 Millionen Dosen verkauft, was rund 90 Millionen Euro Umsatz bedeutet. Und das ist noch nicht alles: Seit 2019 gingen auch über eine Million Flaschen ihrer Parfums über den Ladentisch und spülten weitere 22,5 Millionen Euro in ihre Kasse! 💰💰