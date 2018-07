„Deutschland sucht den Superstar“ hat ein neues Jurymitglied: Shirin David! Die YouTuberin wird neben Dieter Bohlen, H.P. Baxxter und Schlagerstar Michelle in der 14. Staffel von DSDS Platz nehmen. Für die YouTuberin ist das ein enormer Karrieresprung, sie schafft es vom Web ins TV. Damit geht ein langersehnter Traum in Erfüllung, denn Shirin wollte von Anfang an gerne ins Fernsehen.