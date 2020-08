Die deutschen Charts sind so deutsch wie nie, zu verdanken haben wir das vor allem dem Deutschrap! Doch ganz so deutsch ist der garnicht mehr, denn wir haben das Glück in einem multikulturellen Land zu leben indem wir uns an den verschiedensten Dingen bereichern können, zum Beispiel an Sprachen. Im Rap gibt es nicht nur viele Anglizismen, also Wörter die wir aus dem Englischen übernommen, die sich aber mittlerweile eingedeutscht haben. Auch viele arabische Begriffe finden sich in deutschen Rap-Lyrics. Die 10 Wichtigsten erklären wir euch her…

Was bedeutet "sippen"?

"Angels, sippen und sie beißt sich auf die Lippen" Symba- Angels

"Sippen", steht für: Trinken, einen Schluck nehmen. Kann aber auch als Verabredung gemeint sein:"Wir treffen uns später zum sippen"!

Was sind "Props"?

"Props" stehten umgangssprachlich für Lob, Props an... bedeutet daher soviel wie "Dickes Lob an dich!". Man drückt damit seinen Respekt und seine Anerkennung aus.

Was bedeutet "Down sein"?

"Down sein" ist ein anderer Ausdruck für niedergeschlagen oder traurig sein. Vergleichbar mit dem Gefühl, wenn man jemanden vermisst, sich gestritten hat oder man einen negativen Gedanken nicht los wird…

Was ist "Loco"?

"Alles was der Dicke will ist Loco-Loco" Ali Bumaye - Sex ohne Grund

"Loco" kommt aus dem Spanischen und steht dort für "Verrückt"! Im deutschen Rap-Game kann "LocoLoco" aber auch eine Umschreibung für Sex sein.

Was bedeutet "Flex"?

"Flex" oder "flexen" hat verschieden Bedeutungen, mit der Schleifmaschine aus dem Baumarkt hat das aber nur noch wenig zutun.

Im Fitnessstudio beschreibt "flexen" wie jemand vor dem Spiegel post und sich in Szene setzt.

wie jemand vor dem Spiegel post und sich in Szene setzt. Im Alltag steht "flexen" umgangsspachlich für angeben, z.B. mit teuren Autos, Uhren, Klamotten etc.

umgangsspachlich für angeben, z.B. mit teuren Autos, Uhren, Klamotten etc. Raptechnisch steht "flexen" für den Flow indem eine bestimmte Line gedroppt wird oder wenn er einen anderen Rapper mit einer Line "zerstört".

für den Flow indem eine bestimmte Line gedroppt wird oder wenn er einen anderen Rapper mit einer Line "zerstört". "Flex" ist ein beliebtes Wort für Kokain .

ist ein beliebtes Wort für . "wegflexen" oder "durchflexen" kann auch ein Synonym für Sex sein.

Seine ganz eigene Definition von Flex hat Rapper Luciano uns übrigens auf den Hype-Awards 2019 verraten:

Was ist ein "Bitchmove"?

"Nur paar Wörter machen dein Leben zum Bitchmove" Loredana - Angst

Als "Bitchmove" versteht man eine hinterhältige oder verräterische Aktion, bei der man anderen schadet um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder besser dazustehen. Dadurch, dass man jemandem in den Rücken fällt wird man automatisch zu einer Bitch, so ein verhalten führt oft zu Beef und kann nur sehr schwer wieder gut gemacht werden. Auch im Rap-Game kommt sowas oft vor, wie z.B. der Beef zwischen Shirin david und Shindy, der sich bis heute noch nicht geklärt hat…

Was bedeutet "Bounce"?

"Mein Ass bounced, Merci bounced, got that juice sippin" Badmomzjay - Bounce

"Bouncen" steht in englischen für hüpfen, quasi. das auf und ab wippen beim tanzen.

Was bedeutet "Dope"?

Auch "Dope" hat mehrere Bedeutungen und kann als Synonym folgender Dinge vorkommen:

"dope" als Adjektiv verwendet heißt so viel wie erstklassig, super oder cool. "stay dope" steht daher für bleib cool oder alles gechillt! "Dope" ist aber auch ein anderer Name für Gras, Haschisch oder Weed.

