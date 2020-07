Die 187 Strassenbande besteht aus Bonez MC, Frost, GZUZ, Maxwell, LX und SA4. Die Hamburger Rap-Gang wurde 2006 von BonezMC und Frost gegründet, der Name "187" leitet sich von dem kalifornischen Paragraph für Mord (One-Eight-Seven) ab. 2015 platzierte sich die Rap-Crew mit "Der Sampler 3" erstmals in den deutschen Charts. "Sampler 4" erreichte Platz 1 der deutschen Charts und hielt sich dort für 2 Wochen, insgesamt aber über 73 Wochen in den deutschen Top 100 Alben.