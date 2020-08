Bonez MC: Dann beendet er seine Karriere

Mit der 187 Strassenbande hat Bonez MC deutsche Rap-Musik revolutioniert, er gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands und droppt einen Nummer 1 Hit nach dem anderen. Doch schon bald soll damit Schluss sein, der Hamburger Rap-Star will seine Karriere schon nächstes Jahr beenden. Ein Schock, nicht nur für viele Rapper sondern auch für seine unzähligen Fans, die John-Lorenz Moser, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, von Anfang an supporten.

Bonez beendet Karriere via Instagram

Drei Mal Platin, gab es dieses Wochenende (29.8.20) für den "Big Body Benz"-Star, eigentlich eine krasse Botschaft die das 187-Strassenbande Oberhaupt gebührend hätte feiern können. Auf Instagram teilte er ein stolzes Foto der drei Auszeichnungen, die an seinem Mercedes lehnen - die Message dahinter:"Ich habe alles erreicht". Dann folgt der Schock, in der Caption schreibt Bonez:"Nächtes Jahr ist die Karriere dann auch schon vorbei...". Wie bitte? Deutschlands krassester Rapper will einfach aufhören? Ob Bonez seine Karriere wirklich beenden will, wir hoffen es nicht. Schließlich hatte sich erst Ende 2019 Bausa vom Rap-Game verabschiedet. Ohne Bonez würde in der deutschen Rap-Geschichte auf jeden Fall etwas fehlen...

