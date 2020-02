Bausa: Karriere-Aus!

Hört Bausa wirklich mit Rap auf? Der "Was du Liebe nennst"-Star veröffentlichte jetzt ein krasses Statement … Bereits im Juli erklärte er in einem Interview, dass er über das Ende seiner Musikkarriere nachdenkt. „Um ehrlich zu sein, ist es näher dran als manche vielleicht denken. Also, ich will jetzt auch nicht so viel über mein Privatleben sprechen, aber ich versuch schon, mich jetzt so langsam etwas familiärer zu orientieren”, so der Rapper damals. Jetzt scheint tatsächlich sein Karriere-Ende vor der Tür zu stehen. Damit ist Bausa nicht der Einzige, der sich für so einen drastischen Schritt entschieden hat. Erst im letzten Jahr verkündete Rap-Kollege Raf Camora sein Karriere-Ende. Auch Raf wollte sich mehr um sein Privatleben kümmern und sich so einen weiteren großen Traum erfüllen. Für die deutsche Rap-Szene ein großer Verlust!

Bausa verschiebt seine letzte Tour

Um sein drittes und damit anscheinend auch letztes Album rausbringen zu können, verschiebt Bausa seine „Fieber“-Tour auf Ende des Jahres. Sämtliche bereits gekaufte Tickets sollen dabei aber ihre Gültigkeit behalten. Das verkündet er nun seinen Fans auf Instagram. Außerdem soll laut seines Posts danach endgültig Schluss sein. „Hallo Freunde, nach langem Hin- und her überlegen habe ich mich dazu entschlossen meine kommende Tour auf Ende des Jahres zu verschieben. Zu den Gründen komme ich noch. Was für euch jetzt wichtig ist zu wissen: Alle Städte werden gespielt und ALLE GEKAUFTEN TICKETS behalten ihre GÜLTIGKEIT. Da die Tour schon fast ausverkauft ist, kommen sogar noch 4 neue Städte dazu. Ich werde die Zeit nutzen, um an meinem letzten Album zu arbeiten. Danke für euren riesigen Support!!! Wir sehen uns auf Tour, euer Baui", schreibt er.

Bausa schockt seine Fans

Auch seinen Fans ist die Ankündigung von Bausa nicht entgangen. Sie können nicht glauben, dass ihr Baui, der sie noch im Juni mit einer krassen Veränderung schockierte, bald der Rap-Szene den Rücken zukehren wird. “Was soll bitte letztes Album heißen?“ und "Neeeeeinnn nicht das letzte Album", sind nur einige Kommentare unter seinem aktuellen Beitrag. Was genau hinter Bausas Post und das damit verkündete Karriere-Ende steckt, verrät der Rapper nicht. Klar ist, dass er sich im nächsten Jahr wohl erstmal etwas Zeit für sich nehmen wird. Was er anschließend machen möchte und ob er danach wieder ins Rap-Business zurückkehren wird, das alles bleibt erstmal offen …

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!