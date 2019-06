Rap-Megastar heiratet „GNTM“-Kandidatin

Rap-Star heiratet Ex-GNTM-Kandidatin

Zuckersüß: Weil sich das Paar 2016 nur im kleinen Rahmen das Ja-Wort 💍 gab, hat Rapper Casper (36) seine Ehefrau Lisa Volz (28) jetzt nochmal geheiratet – inklusive cuter Instagram-Pics! #Couple-Goals … 😍 Hier siehst du das verliebte Paar:

Casper: Zum zweiten Mal geheiratet

Am 20. Dezember 2016 heiratete der Bielefelder Rapper Casper seine große Liebe: Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Lisa Volz. Das Paar gab sich in Las Vegas das Ja-Wort und lebt seitdem gemeinsam in Berlin. Lisa Volz nahm 2012 an GNTM – Heidi Klums Casting-Show auf ProSieben – teil, belegte den achten Platz und spielte anschließend in Caspers Musikvideo "Im Ascheregen" mit. Was die beiden mit Las Vegas verbindet, ist bisher nicht offiziell bekannt. Allerdings wurde Casper im US-Bundesstaat Georgia geboren und heißt mit richtigem Namen Benjamin Griffey.

Casper: Liebeserklärung an seine Ehefrau

Auch nach fast drei Jahren Ehe scheinen Casper und seine Lisa noch total verliebt zu sein. Unter die neuen Hochzeits-Fotos der beiden schreibt der Rapper: "Ja, ich will. Denn dein Herz ist wild, verrückt und wunderbar. Ich liebe dich über alles" und auch Lisa postete ssüße Schnappschüsse mit ihrem Bae, und schrieb dazu: "Oops we did it (again)." Awww … 🐵 Auch Caspers Musiker-Kollegen scheinen das Paar total zu feiern, so kommentiert zum Beispiel Lena Meyer-Landrut (28) mit "OMG YES!!!!! Glückwunsch", und auch Riccardo Simonetti gibt den beiden seinen Segen. Caspers BFF Marteria kommentiert mit drei Herzaugen-Emojis und Mandy Capristo wünscht auch alles Liebe – cute!

