Schock bei „GNTM“: Kandidatin gelähmt!

Schlimm: Das Gesicht der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Sally Haas ist derzeit halbseitig gelähmt …

Sally Haas: Schwere Zeit für Ex-GNTM-Kandidatin

Du kennst sie wahrscheinlich noch aus der letzten Staffel von "Germany's Next Topmodel": Sally Haas (18). Die ehemalige GNTM-Kandidatin wird von ihren Fans für ihren chilligen Style und ihre offene Art gefeiert und ist bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Nebenbei ist der Boyfriend der 18-Jährigen aus Remscheid ein bekannter Rapper: Juicy Gay. (Ja, aktuell sind die beiden nämlich wieder ein Paar! 😍) Was Sally jetzt passiert ist, kann einem nur leid tun: Ihre rechte Gesichtshälfte ist derzeit nämlich gelähmt! Wie das passieren konnte, erklärte das Model jetzt auf Instagram …

GNTM-Sally: Notarzt-Einsatz!

Sally erzählt in einem Video, dass sie vor Kurzem bei einem Termin vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Der Grund für den Notarzt-Einsatz ? Sally kann ihre rechte Gesichtshälfte nicht mehr bewegen! Schlimm … 😩 Bereits drei Tage, bevor die Ex-GNTM-Kandidatin ins Krankenhaus eingeliefert wird, macht sich die (hoffentlich temporäre) Lähmung bemerkbar. Im Krankenhaus wird Sally dann erst einmal komplett durchgecheckt. "Aber es war dann alles normal mit meinem Körper, (...) es waren rein die Muskeln in meinem Gesicht", sagt die 18-Jährige.

GNTM-Sally: Gesicht gelähmt

Wie es jetzt für das Model weitergeht, bleibt erst einmal offen. Ihre anfängliche Sorge, dass es sich um einen Schlaganfall handeln könnte, wurde von den Ärzten im Berliner Krankenhaus zum Glück nicht bestätigt, im Video beruhigt Sally zudem ihre Fans und sagt: "Es wird schon etwas besser, ich kann mein Auge zumindest wieder bewegen." Puhh, dann hoffen wir mal, dass Sally sich schnell von dem Schock erholt und sie bald wiederihr gesamtes Gesicht bewegen kann! Gute Besserung, Girl! 😥😘

Auf ihrem Instagram-Kanal erklärt Sally, was ihr genau passiert ist. Hier kannst du das Video sehen:

