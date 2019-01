Diese Ex-GNTM-Kandidatin hat heimlich geheiratet!

Love is in the air: Auf der Berlin Fashion Week hat eine ehemalige GNTM-Kandidatin ein süßes Geheimnis ausgeplaudert. Sie hat heimlich geheiratet und keiner hat’s mitbekommen!

Schon im letzten Jahr haben sich Ex-GNTM-Kandidatin Julia Wulf und ihr Freund Nis das Ja-Wort gegeben. „Ich hab es noch nie in der Öffentlichkeit erzählt, aber wir sind eigentlich schon verheiratet.“, verriet die 23-Jährige jetzt im Interview mit Promiflash. Geplant war die Hochzeit allerdings nicht, das Paar hat sich ganz spontan trauen lassen: „Das war eine relativ spontane Geschichte, also wir haben schon öfter mal drüber nachgedacht, aber dann haben wir es einfach so gemacht“, so Julia gegenüber Promiflash. Die Party nach der Trauung fand in Hamburg statt, der Heimatstadt der beiden.

Seit über zwei Jahren sind Julia und Nis schon ein Paar und total happy. Kennengelernt haben sie sich vor ein paar Jahren beim Skaten, aus Freundschaft wurde irgendwann mehr.

Julia versuchte 2016 bei der 11. Staffel von Germany’s Next Topmodel ihr Glück und war für viele die absolute Favoritin auf den Titel. Den Einzug in die Top 10 verpasste die Hamburgerin allerdings, sie musste die Castingshow wegen einer heftigen Lungenentzündung verlassen. Seit ihrem GNTM-Aus ist Julia, die in Berlin wohnt, ein gefragtes Model und für ihren Job in der ganzen Welt unterwegs.

