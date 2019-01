GNTM 2019: Das sind drei der Top-19-Kandidatinnen

Juchuu! Bald geht es mit GNTM wieder los. Mit dabei sind unter anderem diese drei Kandidatinnen. Wir stellen sie euch kurz vor.

Enisa Bukvic

Ein bekanntes Gesicht ist die Enisa Bukvic. Das schwedisch-bosnische Model hat bereits Erfahrungen in der Modewelt sammeln können, steht bereits bei einer Modelagentur unter Vertrag und wurde unter anderem schon von der Vogue für ein Shooting gebucht. Und: Sie ist seit Juli 2017 mit einem bekannten YouTuber zusammen. Simon Desues YouTube-Kanal zählt zu den zehn meistabonnierten Kanälen in Deutschland. Thema: Er dreht lustige Videos wie "24 Stunden mit 1 Euro überleben" oder "Ich untersuchte einen Big Mac mit dem Mikroskop". Auch Enisa taucht oft in seinen Videos auf. Seine Fans liebten sie, weswegen sie sich dazu entschloss, auch selbst Videos zu drehen. Erfolgreich! Auf Instagram hat sie dadurch mittlerweile über 400.000 Follower generiert.

Catharina Maranca

Auf ihrem Insta-Profil beschreibt sie sich selbst als Model. Und der Account zeigt, die hübsche Blondine weiß sich auf jeden Fall, toll in Szene zu setzen – eine wahre Naturschönheit. Catharina oder Cathy ist 19 Jahre alt, hat dunkelblonde Haare und grüne Augen. Beim Alien-Shooting verwandelt sie sich in ein dunkelblaues Alien mit orange-farbenem Outfit. Wird sie so Heidi Klum so überzeugen? Wir lassen uns überraschen.

Alicija Köhler

Eine top Figur hat sie und ein strahlendes Lächeln: Auch Alicija-Laureen ist unter den Top-19-Kandidatinnen gelandet. Kein Wunder, mit ihren seidigen langen braunen Haaren, einem strahlend weißen Lächeln und wunderschönen grünen Augen, sieht sie wahrlich wie ein Model aus. Die 18-jährige Alicija aus Wendhausen ist bereits bei einer Düsseldorfer Agentur unter Vertrag und hat schon für namhafte Kunden vor der Kamera gestanden. Auf den Bildern vom ersten Shooting verwandelt sich Alicija in ein grünes Alien, das sich in einer eleganten Pose über einen Planeten legt. Zehn Jahre tanzte Alicija Ballett und macht auch sonst viel Sport. Damit erklärt sie sich ihre gute Körperhaltung. Damit sticht sie auf jeden Fall heraus - ob sie Heidi Klum so überzeugen kann?