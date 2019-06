Dagi Bee & Eugen: Wollen sie auswandern?

Dagi Bee: Sie will ein Haus bauen

Dagi Bee (24) und ihr Ehemann Eugen sind seit einem Jahr glücklich verheiratet! In einem neuen Video beantwortet Dagi Bee, die mit richtigem Namen mittlerweile Dagmara Kazakov heißt, viele Fragen ihrer Fans. Da es in Deutschland bei vielen Paaren üblich ist, nach der Hochzeit in ein gemeinsames Heim zu ziehen und somit ein Zuhause für den eventuell zukünftigen Nachwuchs zu erschaffen, fragen sich die Fans der 24-Jährigen: Wollen Eugen und Dagi gemeinsam ein Haus bauen? Bisher wohnen die beiden Turteltauben in einer gemeinsamen Wohnung in der Nähe von Dagis Heimat nahe Düsseldorf in NRW. Dagi beantwortet die Frage im Video mit: "Ja, auf jeden Fall!"

Dagi & Eugen: Wandern sie aus?

Doch dann schockt die YouTuberin ihre Fans: Sie fährt nämlich fort mit den Worten: "Tatsächlich wissen wir nicht, ob es in Deutschland oder irgendwo anders geschehen wird". Huch, goodbye Deutschland also? Wollen Dagi Bee und ihr Ehemann Eugen Kazakov auswandern und in ein anderes Land ziehen? Möglich wäre es. Schon in den vergangenen Monaten spekulierten ihre Fans öfter darüber, ob Dagi und Eugen sich wohl in ihr Traum-Land Ibiza absetzen wollen. Schließlich verbrachten sie genau dort ihren ersten gemeinsamen Urlaub und auf der spanischen Insel feierten sie 2018 ihre Traum-Hochzeit .

Dagi & Eugen: Umzug nach Ibiza?

Schon im vergangenen Februar heizte Dagi Bee die Gerüchte an, dass sie und ihr Eugen auswandern. Bei einem Q&A auf Instagram fragte sie damals ein Fan: "Würdest du mal nach Ibiza ziehen?" und die YouTuberin antwortete auch damals schon mit einem klaren: "JA!" Wieso auch nicht – auf der beliebten Urlauber-Insel ist es schließlich sonniger, wärmer und entspannter, als in Deutschland … Oder was meinst du?

