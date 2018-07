Dagi Bee: Eugen wünscht sich einen Sohn

BibisBeautyPalace und Julienco sind gerade voll im Schwangerschafts-Glück... während Dagi Bee und Eugen Kazakov seit wenigen Wochen super happy miteinander verheiratet sind. Für viele Ehepaare folgt nach der Hochzeit relativ schnell der nächste Schritt – nämlich die Familienplanung! Ziehen Dagi und Eugen jetzt nach und tun es Bibi und Julian in Sachen Nachwuchs gleich?

Dagi Bee bekommt schon Baby-Sachen zugeschickt

Erst vor ein paar Tagen hat Dagi Bee ein paar super witzige Geschenke ausgepackt, die Fans ihr anlässlich ihrer Hochzeit mit Eugen Kazakov zugeschickt hatten. Neben einer Packung Brause (damit ihre Ehe immer prickelnd bleibt) und vielen anderen nicht ganz ernst gemeinten Kleinigkeiten fand Dagi in dem Paket unter anderem auch ein paar Baby-Söckchen – mit dem Hinweis: „Manchmal geht es doch schneller als gedacht“. Da musste die 23-Jährige grinsen, versicherte ihren Instagram-Followern aber, dass ein Baby für sie momentan noch nicht geplant sei.

Eugen denkt schon über ein Kind nach

Doch die Fans beschäftigte das Baby-Thema offenbar weiterhin, denn über die neue Instagram-Frage-Funktion wollten sie schließlich von Dagis Ehemann Eugen wissen, ob er lieber einen Sohn oder eine Tochter hätte. „Also Hauptsache gesund, aber wenn ich entscheiden müsste, dann einen Sohn“, antwortete der 24-Jährige.

Instagram/eugenkazakov

Scheint also ganz so, als hätte Eugen sich zumindest schon mal Gedanken über gemeinsamen Nachwuchs mit seiner Dagi gemacht... wenn vielleicht auch nicht ganz ernsthaft. Wie es also aussieht, wird es noch ein Weilchen dauern, bis die beiden wirklich ein Baby bekommen. Und das ist ok, schließlich haben sie alle Zeit der Welt… sie sind jung und wollen jetzt erst mal ihr Eheglück zu zweit genießen. Und wenn die Zeit dann reif ist, wird es bestimmt irgendwann ein kleine Mini-Dagi oder einen Eugen Junior geben ;)

Schon die neue BRAVO gelesen? Kein Problem, kannst du jederzeit nachholen ;)